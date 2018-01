Bologna, tensione per la partenza di Verdi: confronto Donadoni-tifosi

'Tensione' a Bologna per l'ormai prossima partenza di Simone Verdi, a un passo dal Napoli. Nel corso dell'allenamento della squadra rossoblù alcuni tifosi hanno espresso tutto il proprio malumore per la cessione dell'attaccante esterno e Roberto Donadoni ha deciso di 'affrontare' i supporter per chiarire e riportare il sereno. "Secondo voi io non vorrei allenare Cristiano Ronaldo, Benzema o qualcun'altro così?" ha risposta il tecnico a quanti gli facevano notare che è dura sopportare sempre l'addio dei migliori giocatori. Alla fine c'è stata una stretta di mano tra l'allenatore e un tifoso come testimonia il video di Ètv.