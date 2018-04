Bologna, Poli: "Via dal Milan per colpa di Montella"

Andrea Poli pronto ad affrontare il Milan con il dente avvelenato ma non per colpa della società, anzi. Il centrocampista del Bologna ha ricordato alla Gazzetta dello Sport la sua parabola in rossonero: "Il primo anno, con Allegri e Seedorf, ho giocato tanto debuttando anche in Champions League e cavandomela bene. Poi sono emersi alcuni problemi che hanno bloccato la crescita del gruppo: sei allenatori in quattro anni, una proprietà in bilico, giocatori che andavano e venivano. Io cercavo di dare una mano, anche con Inzaghi sono stato utilizzato spesso".



Il vero problema, per Poli, è stato l'arrivo di Vincenzo Montella: "Giocavo poco e gli ho anche chiesto il perché, con educazione ma anche con chiarezza. È stato un anno molto brutto proprio per il rapporto con l’allenatore. Montella ha avuto una gestione superficiale e non sapeva nemmeno comunicare. Io meritavo di giocare molto di più per come mi allenavo e per come mi comportavo. Mi ha dato fastidio la scarsa considerazione".



Infine, la scelta di andare via: "Volevo dimostrare di essere affidabile, a Bologna ci sono riuscito. Donadoni è stato fondamentale, mi ha dato un ruolo prezioso in campo e fuori".