Bologna, notte in discoteca per 4: multe in arrivo, tifosi furiosi

È la Festa della Donna, in giro c'è più gente del solito e pazienza se il Bologna non se la passa troppo bene: quando hanno scelto di passare la serata (e parte della notte) in discoteca devono aver pensato questo Adam Masina, Marios Oikonomou, Erick Pulgar e Federico Viviani, età, nazionalità e storie diverse, con la comune voglia di divertirsi. Il loro problema è che al locale "Giostrà" non erano da soli: c'erano anche ragazzi tifosi rossoblù che non l'hanno presa troppo bene e hanno divulgato la notizia sui social network. La reazione dei tifosi è stata feroce.



Secondo quanto ricostruito dalla Gazzetta dello Sport e dal Resto del Carlino, anche la società non intende far passare l'episodio sotto silenzio: i giocatori sono stati visti in giro fino alle 2 del mattino e la cosa non ha fatto piacere ai dirigenti. All'indomani della sconfitta con la Lazio il club, di comune accordo con l'allenatore Roberto Donadoni, non impose alcun ritiro punitivo, mentre i tifosi già in quella circostanza contestarono pesantemente la squadra. Stavolta, pare siano in arrivo delle multe, anche se la serata non è arrivata alla vigilia di una partita e l'allenamento del giorno dopo cominciava alle 11.30. I 4 giocatori, però, hanno scelto il momento sbagliato per farsi vedere in giro: il Bologna è reduce da 2 punti nelle ultime 7 partite ed è precipitato al 16° posto. Secondo i tifosi non c'è nulla da festeggiare.