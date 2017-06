Bologna: Masina insultato su Wikipedia, il club lo difende

Brutto episodio su Wikipedia che ha avuto Adam Masina come protagonista, anche se involontario. Martedì un utente ha modificato la pagina del terzino del Bologna sulla nota enciclopedia on-line, scrivendo insulti a sfondo razzista come "Adottato da suricati (mammiferi africani, ndr), poi da una famiglia dell'hinterland bolognese".



Questa la voce modificata: "Nato in Marocco, viene adottato prima da un gruppo di suricati del deserto poi grazie all' intervento dei biologi ed esperti animalisti, passa ad una famiglia di Galliera, crescendo nell'hinterland bolognese; a partire dall'età di 13 anni gioca nelle giovanili del Bologna nel ruolo di attaccante. Nel 2012, a 18 anni, viene mandato in prestito alla Giacomense, società ferrarese militante in Lega Pro Seconda Divisione, dove colleziona 15 presenze. Qui l'allenatore Fabio Gallo inizia ad impiegarlo regolarmente nel ruolo di terzino sinistro".



Il Bologna, tramite il profilo Twitter, ha voluto esprimere tutta la vicinanza al proprio tesserato: "Dopo l’incursione a sfondo razzista su Wikipedia, il Club e tutti i tifosi sono al fianco di Adam Masina. #tutticonAdam".

