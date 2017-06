Bologna, lieto fine Mirante: può tornare ad allenarsi col gruppo

Vicina al lieto fine la vicenda di Antonio Mirante. Il portiere del Bologna, a circa un mese e mezzo dal problema al cuore che lo aveva costretto a fermarsi per ulteriori accertamenti, può infatti finalmente tornare ad allenarsi con i propri compagni: "Antonio Mirante, dopo aver sostenuto ulteriori esami specialistici, come da protocollo previsto in questi casi, ha ottenuto l’autorizzazione per la ripresa degli allenamenti - scrive la società rossoblù sul proprio sito ufficiale -, in attesa di ricevere, dopo l’ultimo step di valutazione in programma a fine ottobre, l’idoneità definitiva per la ripresa dell’attività agonistica".