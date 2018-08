Bologna, Inzaghi: "L'Inter punta allo scudetto, noi non abbiamo nulla da perdere

"L'Inter punta allo scudetto, è ovvio che sulla carta non ci sia partita, ma noi non abbiamo nulla da perdere. Servirà la prestazione perfetta. Noi ci siamo preparati pensando alle nostre qualità e non alle loro". Filippo Inzaghi presenta così la sfida contro i nerazzurri in programma domani alle 18 al Dall'Ara.



Il Bologna è ancora a caccia del successo in campionato: "Nelle prime due gare avremmo meritato quattro punti, ma dobbiamo fare di più in avanti: la buona sorte va cercata e conquistata".



Il tecnico svela quasi tutta la formazione che scenderà in campo con il Biscione: "Destro potrebbe partire titolare oppure subentrare, deciderò sabato. Per nove-dieci undicesimi sarà la stessa squadra che abbiamo visto contro il Frosinone".