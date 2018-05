Bologna ha scelto Inzaghi: l'annuncio dopo i playoff di B

È fatta, il Bologna ha scelto l’allenatore per la prossima stagione. Dopo l'esonero di Roberto Donadoni, la società felsinea ha deciso di affidare la panchina a Filippo Inzaghi, attuale tecnico del Venezia. Per rendere ufficiale l'accordo - riporta Sky - bisognerà però attendere la fine dei playoff di Serie B.

Dopo la stagione poco felice alla guida del Milan (2014-2015), l’ex attaccante da oltre 300 gol in carriera tornerà così in Serie A dopo due sorprendenti stagioni alla guida dei lagunari in cui ha conquistato una promozione dalla C alla B e i playoff di B (esordio domenica contro il Perugia di Nesta).

Dopo la delusione per i 39 i punti conquistati quest'anno (quindicesimo posto) il presidente Joey Saputo e la società hanno deciso di cambiare, individuando in Inzaghi il profilo giovane da cui ripartire. Il presidente rossoblu lo aveva spiegato nell'ultima conferenza stampa dell'anno, cercava "Uno con il fuoco e il desiderio dentro che veda in Bologna una grande occasione" e SuperPippo, che ha vinto il ballottaggio con Leonardo Semplici, è considerato l'uomo giusto. Nelle prossime settimane firmerà l’accordo con il club rossoblu.