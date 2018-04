Bologna, Dzemaili: un tifoso prova a colpirlo con un pugno

Blerim Dzemaili se l'è cavata senza un graffio, ma resta lo shock di un fuoriprogramma davvero spiacevole. Una richiesta di autografi e materiale tecnico da parte di tre tifosi del Bologna si è trasformata infatti in un alterco e in un tentativo di aggressione al centrocampista svizzero. È accaduto intorno alle 14 nei pressi dei cancelli del centro tecnico di Casteldebole.



Il calciatore, finito l'allenamento, stava uscendo in macchina. Tre persone gli hanno chiesto di abbassare il finestrino chiedendogli, oltre all'autografo, anche maglie o pantaloncini, il tutto, stando a quanto filtrato dal club sull'accaduto, con fare aggressivo. Ne è così nato un alterco e una delle tre persone ha tentato di rifilare un pugno al calciatore, che, schivato il colpo, è rapidamente ripartito dal centro tecnico senza nessuna conseguenza.



Dzemaili è tornato al Bologna dopo i primi sei mesi della stagione a Montreal e ha giocato 9 partite consecutive prima della sosta, segnando all'esordio contro il Torino. Nell'ultima sfida, quella interna contro la Roma, è rimasto in panchina.