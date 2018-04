Bologna, Donadoni verso l'addio: ipotesi Ventura per la panchina

Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali di Russia è diventato il "nemico pubblico numero uno", ma la prossima stagione Giampiero Ventura potrebbe tornare ad allenare in Serie A. Il Corriere di Bologna in edicola questa mattina, infatti, fa il punto sul futuro di Roberto Donadoni sulla panchina dei rossoblu e indica nell'ex ct una delle possibili soluzioni per il club di Joey Saputo.

Secondo il quotidiano emiliano, soltanto un finale di stagione super positivo potrebbe portare alla conferma del tecnico, che ha sì il favore dei senatori dello spogliatoio (Poli, Dzemaili, Palacio e Mirante), ma non ha più i favori della piazza. Tra le possibili alternative all'attuale tecnico - si legge - ci sarebbero Gian Piero Gasperini, Marco Giampaolo, Roberto De Zerbi e, appunto, Giampiero Ventura.

Per quanto riguarda i primi due, scrive il quotidiano, ci sono molti dubbi sulla disponibilità ad accettare i programmi attuali del club, mentre il terzo è considerato da tutti il tecnico del futuro, ma i dirigenti rossoblu non vorrebbero rischiare prendendolo subito. Ecco allora che torna di moda il nome di Ventura, che sarebbe il "costruttore di squadre" che cercano in Emilia e avrebbe tanta voglia di dimostrare il proprio valore, oltre a un prezzo ragionevole.

Resta però da capire - chiosa il quotidiano - se Saputo e la dirigenza rossoblu avrebbero effettivamente il coraggio di fare una scelta certamente impopolare portando in panchina quello che è ritenuto il primo responsabile della disfatta azzurra e di difenderla davanti ai tifosi.