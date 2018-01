Bologna, Donadoni: "Verdi, una scelta di valore"

Il no di Simone Verdi al Napoli argomento del giorno in casa Bologna, nonostante una partita delicata contro il Benevento da giocare. Questo il pensiero di Roberto Donadoni: "Il primo ad essere felice della permanenza di Verdi sono io. Benissimo così, che continui a dare il suo apporto al Bologna. Ha fatto una scelta di valore, vuole rafforzare ancora di più questa sua crescita".



Ma il tecnico rossoblù non chiude del tutto a una cessione del giocatore a fine stagione: "È chiaro, però, che questa decisione non esclude nulla per il suo futuro. Noi siamo felici di averlo con noi, nell’ultimo anno è cresciuto molto, sicuramente più avanti si apriranno per lui spiragli importanti".