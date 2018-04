Bologna, Donadoni: "Valutazione assurda sul gol annullato a Orsolini"

Roberto Donadoni recrimina al termine della sfida persa 2-1 contro il Milan al Dall'Ara. Al tecnico del Bologna non va giù l'annullamento del gol di Orsolini (sul punteggio di 1-0 per i rossoneri) per tocco di mano di Palacio: "Ci hanno tolto un gol a Napoli, trovo veramente assurdo questo tipo di valutazioni. Fanno venire tutti i pensieri più sbagliati possibili, ci si chiede il perché".



L'allenatore rossoblù a Radio Rai analizza poi il match: "Ce la siamo giocata alla pari, loro non hanno fatto nulla più di noi. Loro sono stati bravi nelle circostanze, in termini di prestazione il Milan non è che ha fatto qualcosa di straordinario. Peccato per il primo tempo, meritavamo un risultato diverso".