Bologna, Donadoni su Verdi: "Tifosi del Napoli, ricordate Higuain"

Il calendario e il destino hanno deciso che, pochi giorni dopo il no di Simone Verdi al Napoli, partenopei e Bologna dovessero affrontarsi nello scontro diretto al San Paolo.



Previsti tanti fischi per l'acquisto sfumato, Roberto Donadoni prova quindi a difendere il suo giocatore chiedendo al pubblico di casa di non oltrepassare i limiti: "Il loro pubblico è dispiaciuto quando un loro beniamino va a giocare da un’altra parte: e allora dovrebbero capire che un nostro giocatore possa desiderare di restare qui. Serve equilibrio".



Le parole pronunciate nella conferenza della vigilia richiamano chiaramente il caso Higuain e il suo passaggio alla Juventus nell'estate del 2016: una scelta mai perdonata dai tifosi del Napoli che ancora oggi lo fischiano ogni volta che lo incrociano in campo.

