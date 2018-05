Bologna, Donadoni: "Non ci scanseremo con la Juventus"

Il pronostico sembra scontato ma Roberto Donadoni lancia un messaggio chiaro a quanti pensano che il Bologna andrà in gita o quasi allo Stadium. Alla vigilia della sfida contro la Juventus il tecnico rossoblù garantisce: "Non ci scanseremo. Sappiamo di affrontare una grande squadra con un obiettivo importante, ma per noi questa sarà una motivazione in più per fare bella figura".



Le parole dell'allenatore sembrano rivolte anche ai propri giocatori: "Dobbiamo essere convinti di non essere la vittima predestinata, altrimenti non varrebbe neanche la pena di partire da Bologna".



I felsinei saranno però privi di diversi elementi: "Abbiamo giocatori importanti come Pulgar, Helander o Donsah che non ci saranno ma spero che chi subentrerà abbia voglia di mettersi in mostra: questa sarà una vetrina stupenda. Non ce la fanno neanche Dzemaili e Gonzalez, dobbiamo valutare Orsolini (poi convocato ndr) mentre Destro sarà a disposizione ma dobbiamo considerare il periodo di stop ".



Infine, su Allegri: "Metterlo in discussione dopo tutto quello che ha fatto non può che far sorridere. È normale che i tifosi pretendano di più come è naturale che ci sia chi è meglio di te ma c’è anche il rovescio della medaglia. Bisogna osservare le situazioni sotto tutti gli aspetti nel rispetto di tutti".