Bologna, Donadoni: "Il rigore? Abbaglio dell'assistente, ha fatto una sciocchezza"

"Non c'è neanche da parlare del calcio di rigore perchè non c'è stato calcio di rigore. C'è stato un abbaglio dell'assistente che dopo 70' in naftalina ha avuto voglia di metterci qualcosa di suo e puntualmente ha fatto una sciocchezza, una stupidaggine. Commettendo un grosso errore che poi alla fine ha stravolto una partita in cui abbiamo sofferto, lottato e combattuto ed eravamo in vantaggio. Tutto rovinato". Roberto Donadoni non ci sta e, seppur con toni pacati, non nasconde tutta la sua rabbia anche per la successiva rimonta della Samp.



"Abbiamo pagato probabilmente la mancanza di lucidità' frutto della situazione che si era creata - ha spiegato il tecnico del Bologna -.Se una squadra avversaria ti fa gol su una sciocchezza che commetti ci può anche stare, ma non mi sta bene subire gol su un calcio di rigore che non esiste,subire gol così fa tanta rabbia".



"La VAR? Io sono sempre stato abbastanza scettico sulla moviola in campo, invece ti viene da dire: meglio ci sia un robottino che decide tutto e che sai che non sbaglia. Chiaro che l'errore umano ci può stare ma queste cose sono troppo clamorose e non va bene. C'è un limite a tutto e non va bene accettare sempre in maniera passiva solo perché sei una squadra medio -piccola. L'arbitro? Gli ho parlato mi ha detto 'posso aver sbagliato', ma non l'ha assegnato lui, è stato l'assistente" conclude Donadoni.