Bologna, Donadoni: "Ho detto no alla Nazionale. Allenare il Milan? Magari..."

"Tavecchio mi aveva contattato, ma io avevo preso un impegno col Bologna e ho deciso di proseguire qui anche se mi ha fatto piacere: sono vicino a Tavecchio a livello umano, con me si è comportato in maniera corretta. Allenare la Nazionale è cosa prestigiosa che implica grande responsabilità. In generale, c’è un problema culturale: basta un risultato negativo per parlare di esonero, bisogna lavorare alla fonte". Roberto Donadoni conferma a Radio Anch’io lo Sport di avere ricevuto una chiamata dall'ormai ex presidente della Figc che aveva fatto il nome dell'allenatore del Bologna in un'intervista alle Iene.



Da una panchina all'altra: "Io futuro tecnico del Milan? E’ un accostamento che mi fa piacere, allenare una big è qualcosa di speciale per un allenatore. Quindi magari, ma non è una scelta che spetta a me. Al Milan, però, hanno sempre pensato che ci fosse qualcuno migliore di me, io nel frattempo lavoro perché so che il mio futuro passa dal presente”.



Presente positivo dopo il 3-2 al Verona e il 3-0 alla Sampdoria: "Le cose stanno andando discretamente, dobbiamo essere bravi a continuare su questo trend. I risultati sono anche figli di episodi, ma adesso è necessario confermare quanto fatto vedere nelle ultime due partite. Dobbiamo crescere in maniera costante".



Non manca infine un giudizio sulla VAR: "Assolutamente favorevole. Quando un torto ti porta a non ottenere un risultato sei ancora lì a far valere le proprie ragioni, bisogna essere bravi ad accettare le decisioni”.