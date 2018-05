Bologna, Donadoni esonerato: "Il suo ciclo è finito"

Finisce l'era Donadoni a Bologna. Il club ha ufficializzato quanto già era nell'aria: il tecnico rossoblù viene esonerato dopo tre stagioni, l'ultima della quale chiusa al quindicesimo posto con un graduale declino nel finale di campionato. "Il Bologna Fc 1909 - si legge nella nota - comunica che Roberto Donadoni non sarà l’allenatore della prima squadra per la prossima stagione. A Roberto e al suo staff va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con passione e professionalità nel corso delle tre stagioni trascorse sulla panchina rossoblù".



"Considero Donadoni un ottimo allenatore - ha detto il presidente Joey Saputo - Ha dato al nostro club un importante contributo di credibilità. Abbiamo ritenuto però che dopo tre anni il suo ciclo a Bologna fosse arrivato alla conclusione nonostante l’impegno e la dedizione che lui e il suo staff hanno sempre dimostrato. Gli auguro le migliori fortune per il prosieguo della carriera". Pippo Inzaghi e Stroppa sono i principali candidati alla sostituzione di Donadoni.