Bologna, Donadoni convoca Cremonini: "Non mi fido di Di Francesco"

Cesare Cremonini è un grande tifoso del Bologna, passione che non ha mai nascosto e a cui ha anche dedicato versi nelle canzoni, il più celebre a sfondo calcistico riguarda proprio un ex giocatore rossoblù: in "Marmellata #25" canta "da quando Baggio non gioca più, non è più domenica". Oltretutto nel tour estivo che partirà a giugno suonerà anche allo stadio Dall'Ara.



Nei giorni scorsi la popstar aveva detto al Corriere dello Sport di sognare un allenamento con la maglia dei felsinei e il Bologna ha replicato con il sorriso su Instagram per bocca di Roberto Donadoni: "Cesare, ti aspetto: abbiamo già preparato la maglia, dovrai sudartela. Ti accogliamo volentieri, ci serve un'ala che sappia saltare l'avversario perché Di Francesco non mi convince sempre...". Messaggio anche da parte del figlio del tecnico della Roma: "Cesare, vienici a trovare presto perché adesso mi sento in discussione!".