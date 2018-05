Bologna, Donadoni contro Pairetto: "Grande tradizione col Chievo..."

L'arbitro Pairetto torna a far parlare di sé e il suo operato in Bologna-Chievo divide. Roberto Donadoni riserva al fischietto una battuta al veleno: "Ha grandi tradizioni con il Chievo, visti anche i precedenti dell'anno scorso. Ovviamente è una casualità...", ha attaccato nel dopo gara il tecnico del Bologna, che lamenta un mancato rigore su Verdi in avvio.

Pairetto ha arbitrato Bologna-Chievo, con un paio di episodi e di scelte discusse, dopo il caso sollevato da Gasperini, che aveva tirato in ballo un fatto avvenuto dopo Atalanta-Genoa. Il tecnico nerazzurro aveva detto di essere stato minacciato durante la partita con il Genoa, quando l'arbitro, secondo quanto riferito da Gasperini, gli avrebbe detto che si sarebbero rivisti a Roma e che certi comportamenti non sarebbero stati concessi. "Non so come potesse sapere che il Var in casa della Lazio l'avrebbe fatto lui", ha detto Gasperini.

Soddisfatto dell'operato dell'arbitro, invece, il tecnico del Chievo, Lorenzo D'Anna, che pure potrebbe recriminare per un sospetto contatto in area di Helander su Castro nella ripresa: "Pairetto a me non è dispiaciuto, ha tenuto lo stesso metro di giudizio: è il suo e lo sapevamo, siamo stati bravi ad accettare in maniera corretta le sue decisioni".