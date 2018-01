Bologna, Di Vaio: "Gli arbitri non vogliono perdere tempo con la VAR"

"L'intervento su Callejon non è da rigore, l'arbitro dovrebbe valutare anche la forza, la portata della trattenuta di Masina, dovrebbe essere bravo sotto questo punto di vista. Un grande arbitro se ne deve rendere conto. Poi a maggior ragione ora che esiste il supporto della VAR, gli arbitri devono sfruttarlo al meglio". È l'opinione di Marco Di Vaio, club manager del Bologna che è tornato sull'episodio giudicato da rigore dall'arbitro Paolo Mazzoleni contro il Napoli.



"Mi pare che - ha detto a Radio Montecarlo - dopo un inizio di stagione in cui grazie al Var si era ritrovata una giusta credibilità, ora gli arbitri siano affannati per non perdere tempo consultando la VAR, ma così si penalizza il campionato".



Per Di Vaio, insomma, gli arbitri "vogliono fare in fretta e sorvolare su determinati episodi, affidandosi solo al silent check, per dimostrare che il gioco va avanti".