Bologna, Di Francesco fuori 2 mesi per la lesione del collaterale mediale sinistro

Piove sul bagnato in casa Bologna. I rossoblù, 4 sconfitte nelle ultime 4 giornate di campionato, perdono per i prossimi 2 mesi Federico Di Francesco. Gli esami ai quali è stato sottoposto l'attaccante esterno, uscito per un infortunio al ginocchio durante il match con il Crotone, hanno evidenziato la lesione del collaterale mediale sinistro secondo quanto riporta il sito ufficiale rossoblù. Il giocatore farà il proprio ritorno in campo soltanto nel nuovo anno: una tegola non da poco per Donadoni.

