Bologna, con Donadoni sarà addio: ipotesi Pippo Inzaghi

Quella di Roberto Donadoni a Udine è stata molto probabilmente la sua ultima partita sulla panchina del Bologna. Come riporta Repubblica, le quotazioni dell’allenatore nelle ultime settimane sono precipitatee a questo punto le sue chance di restare in rossoblù sono al minimo storico. Tutto verrà deciso quando arriverà sotto le due torri Joey Saputo: il chairman rossoblù parlerà con tutti ed è presumibile che anche stavolta, come sempre, darà retta ai suoi collaboratori. I dirigenti del Bologna si stanno sempre più convincendo che sia il caso di cambiare rotta e l'uomo giusto potrebbe essere Pippo Inzaghi.

Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, Inzaghi a Bologna è una voce che ha preso corpo nelle ultime ore e potrebbe farsi ancora più concreta nelle prossime settimane. L'ex tecnico del Milan è impegnato nei playoff di Serie B con il Venezia (contro il Perugia dell'amico Nesta) e un'eventuale promozione in A potrebbe cambiare le carte in tavola, ma al momento in pole position sembra esserci proprio lui. Gli altri nomi in ballo sono quelli di Nicola, De Zerbi e Stroppa, tramontata invece l'ipotesi Ventura.