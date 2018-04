Bild contro la Juventus: "Conta 35 titoli, è uno scandalo"

In caso di settimo scudetto consecutivo, la Juventus conquisterebbe il 34° titolo italiano della sua storia non contando i due revocati per i fatti di Calciopoli. E proprio sullo scandalo che nel 2006 coinvolse il calcio italiano è intervenuta la Bild attaccando il club bianconero: "I campioni italiani in carica si fregiano di scudetti ritirati, anche sulla homepage del suo sito ufficiale orgogliosamente scrivono che sono 35 anziché 33" si legge in un editoriale di Florian Plettenberg.



"In realtà sono solo 33 perché la Juve è stata coinvolta nello scandalo chiamato Calciopoli - continua il sito tedesco -. Numerose partite delle stagioni 2004/05 e 2005/06 erano state palesemente manipolate dagli arbitri e l'ex ds bianconero Moggi era una delle menti dietro questo sistema". E ancora: "Particolare curioso: anche l'Inter, come la Juventus, elenca lo scudetto 2005/06 orgogliosamente sulla propria homepage. Fatto coerente, poiché la Federcalcio italiana lo ha assegnato ai nerazzurri".



E infine: "Il titolo 2004/05 non è stato assegnato a nessuno ma alla Juventus e ai tifosi sembra non importare visto che si fregiano anche di quello scudetto. Se vincerà anche quest'anno festeggeranno il 36° titolo anche se, dopo provate manipolazioni, quelli effettivi sarebbero 34".