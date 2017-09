Biglia si prende il Milan sulle spalle: debutto dal 1' con la Lazio

Il ritorno del capitano. Qualche mese fa era Lucas Biglia con la fascia sulla maglia biancazzurra della Lazio a battere Donnarumma su calcio di rigore .Domenica, dopo quattro stagioni a Roma, sarà lui a guidare il Milan di Montella, nella prima partita in maglia rossonera dal pirmo minuto. Molti nella Capitale si sonso sentiti traditi dalla scelta dell'argentino di cominciare una nuova espereinza nel club di Li Yonghong che ha presto individuato nel centrocampista la figura ideale per diventare il metronomo della manovra.



Un infortunio lo ha presto fermato ma nei 72 minuti fra amichevoli e campionato nei quali è stato impiegato ha mostrato tutte le sue qualità già espresse nella sua prima esperienza europea, all'Anderlecht, e nella Lazio. In Belgio aveva alzato una Coppa nazionale e tre Supercoppe, vincendo anche quattro campionati mentre non è stato fortunato nella sua avventura romana con 4 finali disputate fra coppa Italia e Supercoppa italiana e quattro dolrose sconfitte.



Proverà nel Milan a rivivere le piacevoli sensazioni di qualche anno fa in Belgio, ma già domenica dovrà vincere una sfida nella sfida. Di fronte a lui un altro Lucas, il Lucas che lo ha sostituito nel ruolo anche se con caratteristiche differenti e nell'affetto, quel Lucas Leiva arrivato dal Liverpool che come Biglia ha dovuto superare qualche recente inconveniente fisico ma come Biglia vuole entrare subito nel cuore dei tfiosi biancazzurri. Argentina contro Brasile, tango contro samba, cervello contro cervello, chi sara il più bravo phosphoros match, cioé il portatore di luce, lo diranno gli avvincenti 90 minuti dell'Olimpico. Lucas Leiva per gli applausi, Lucas Biglia per il rimpianto.