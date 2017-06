Bierhoff dice Milan: "Vincerà il derby. Grazie Berlusconi"

Oliver Bierhoff esemplifica la concretezza tedesca, anche nelle dichiarazioni. L'attuale team manager della Germania non ha paura a sbilanciarsi in vista del derby del 20 novembre (che sarà trasmesso in 4K da Premium): "Vincerà il Milan". Certo, un parere un po' poco disinteressato ricordando le tre fortunate stagioni in rossonero, condite dallo scudetto con Zaccheroni: "E' sempre bello tornare a San Siro - le parole raccolte da Premium Sport dopo Italia-Germania -, in questo stadio ho tanti bei ricordi. Sono contento per il bel momento milanista, auguro ogni bene al Milan".



Milan vuol dire anche Silvio Berlusconi, un'era che sta per finire: "Farà un po' effetto non vederlo presidente, questi 30 anni di successi sono merito dei suoi investimenti e delle sue idee. Gli devo tanto". Ora arriverà la proprietà cinese: "Non ci si può fermare, si deve guardare sempre avanti: ma bisogna essere ottimisti".



Infine, su Belotti, ecco un parere da grande ex attaccante: "Mi è piaciuto, ha una bella presenza, ha fisico ed aggressività. Se continua così, arriverà ad altissimi livelli".