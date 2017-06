Bidone d'oro 2016, in lizza anche Kondogbia e Hernanes

Altro che Pallone d'Oro, sono uscite pure le nomination per il Calcio Bidone cioè il premio che va a consacrare il peggior giocatore straniero dell'anno in serie A. Per il 2016, svettano due nomi su tutti: l'interista Kondogbia e lo juventuno Hernanes ma i nerazzurri "vantano" altri tre nomi (Felipe Melo, Jovetic e pure Montoya, ora al Valencia). Nella top ten anche Diego Lopez (ora all'Espanyol) e Luiz Adriano del Milan, Morrison della Lazio, Dodò della Sampdoria (ma ex Inter) e Suarez della Fiorentina (ora al Valencia)



Il Calcio Bidone è arrivato all'ottava edizione e nel corso degli anni ha premiato vere e proprie meteore o delusioni. Nel 2009 e 2010 doppietta di Quaresma (ex Inter), nel 2011 vinse il pessimo Adriano visto alla Roma, l'anno seguente fu il turno di Forlan (ancora Inter). Nel 2013 toccò alla Juventus con Bendtner, nel 2014 a Belfodil (Parma) e l'anno scorso a Iturbe (Roma).