Bernardeschi-Veronica, è finita: "Ma i maligni tacciano"

Erano una delle coppie più glamour, adesso la loro storia d'amore è finita. Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi l'hanno confermato su Instagram dopo che la notizia aveva già fatto il giro del web, non senza polemiche. Ecco quanto hanno scritto l'esterno della Fiorentina e la sua ex.



"Scriverò queste parole in rispetto di una storia stupenda. In rispetto di una 'fine' altrettanto serena e soprattutto condivisa - ha detto lei -. Non verrà fatto del gossip, non verranno dette cose non vere. Federico ed io ci siamo lasciati non adesso ma 5 mesi fa. Ci siamo lasciati nel rispetto e nella serenità. Ci saremo sempre l'un per l'altro, lo ringrazio di tutto. Non costruiamoci su tutte c...ate mediocri, infelici e non veritiere".



"Non stiamo più insieme da 5 mesi - precisa anche lui - ne approfitto per dire due parole di modo che i maligni tacciano, che i buoni approvino e che soprattutto tu ti goda queste pubbliche parole. A te che sei una donna speciale dico grazie, ci siamo amati da morire, siamo andati oltre i limiti, siamo sempre rimasti noi stessi. Grazie per avermi fatto crescere e avermi fatto diventare un uomo!".