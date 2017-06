Bernardeschi-Juve, si può fare: Fiorentina più lontana

Il futuro di Federico Bernardeschi comincerà a prendere forma nel cuore di questo weekend, quando il suo agente, l'avvocato Bozzo, incontrerà i vertici della Fiorentina. Appuntamento dunque fissato e carte da scoprire. Con la Juve che nei contatti interlocutori con il rappresentante del giocatore ha potenzialmente superato la concorrenza dell'Inter, scavalcata per il momento nel gradimento anche dal Chelsea. Ma come andrà a finire?



La sensazione è che la Fiorentina sia entrata in una fase nuova, con qualche progetto di ridimensionamento e di contenimento dei costi. E con la preoccupazione per il disimpegno più volte ventilato dalla famiglia Della Valle. Per questo, il giocatore, che comunque ha più volte espresso il suo affetto e la riconoscenza per Firenze, è anche entrato nell'ordine di cambiare aria; non è una questione di soldi ma di progetto tecnico. Qualche mese fa il club viola gli aveva proposto un rinnovo a 2 milioni e mezzo di euro a stagione. Uno sforzo importante per i parametri della Fiorentina. Ma adesso sembra che il progetto non sia più cosi blindato, per giunta con il finale di stagione deludente e il mancato ingresso in Europa.



Rinnovo quindi molto improbabile e soprattutto già sgombrato il campo dal possibile inserimento di clausole che non interessano. Nel corso dell'ultimo contatto tra l'agente del giocatore e Fabio Paratici della scorsa setitmana, la Juve ha messo Bernardeschi in cima alla lista del suo progetto sugli esterni. È disposta ad aspettare fino alla fine di giugno. Per una serie di ragioni facilmente comprensibili, l'Inter, che spinge forte, è dietro nel gradimento e il Chelsea ha invece tempi di lavoro più lunghi. Insomma, come sempre, occhio alla Juve.

Paolo Bargiggia