Berlusconi: "Ultimamente non ho potuto occuparmi del Milan". Confalonieri: "Spero che Galliani resti"

Silvio Berlusconi, che giovedì compirà 80 anni, ha parlato del Milan in un'intervista rilasciata al settimanale Chi: "Ho un rimpianto: quello di non aver potuto lavorare sul Milan come avrei voluto. Se negli ultimi anni la squadra non è stata come prima è solo perché non ho avuto più tempo per occuparmene personalmente". L'attuale presidente rossonero, in procinto di lasciare la società nelle mani della Sino Europe Sports (fondo della cordata di imprednitori cinesi), ha aggiunto: "Si fa presto a parlare ma per anni ho lavorato almeno tre pomeriggi alla settimana con i miei avvocati per preparare le 3.600 udienze dei 73 processi politici che ho dovuto subire. Sono comunque il Presidente di club che ha vinto di più nella storia del calcio".



A Milan Tv è intervenuto invece il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri: "Galliani? Credo sia il dirigente più apprezzato in Europa. Io credo che se fosse sul mercato farebbero carte false i top club del mondo per prenderselo. Spero che nell'organigramma del nuovo Milan ci sia un posto per lui". A proposito del possibile ingresso di Maldini nella nuova società Confalonieri ha sottolineato: "Gente come Maldini o Baresi guai a toccarla, però non è necessario che ci sia una bandiera in dirigenza. E poi non è necessaria conseguenza che un campione diventi un bravo dirigente. Benvenga uno come Maldini, perchè le bandiere è bello sventolarle e poi dopo tutti questi anni di Milan. Baresi? Fenomenale come calciatore, un po' meno da dirigente".

Nessun dubbio sulla solidità della cordata cinese: "Questi sono seri, sono bravi. Dovunque vadano, basta guardare via Paolo Sarpi, è gente lavoratrice che ha successo. E così in tutte le grandi città del mondo. Benvengano i cinesi, welcome to Milan".