Berlusconi: "Se non ci sarà il closing, riprenderei volentieri il Milan"

"Ci sarà il closing il 13 dicembre, se non ci sarà dovrò riprendermi il Milan con molto piacere e cambierò strategia. Sarà un Milan tutto italiano e molto giovane". Lo afferma Silvio Berlusconi nel corso della registrazione della trasmissione Matrix. "Non sono pentito della cessione - ha continuato il presidente rossonero -, era la decisione necessaria e l'ho fatto con grande dolore ma l'ho presa perché il calcio è cambiato. Ho cercato qualche investitore italiano o di imitare società come Real e Barcellona per l'azionariato popolare ma niente: alla fine ho accettato l'unica offerta, quella cinese. Sono entrati i soldi facili degli arabi e non c'è più possibilità per una famiglia di competere. Il calcio è diventato il gioco del monopoli".