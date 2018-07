Berlusconi: "Ronaldo alla Juve? Effetto terribile da milanista"

Silvio Berlusconi commenta brevemente in un'intervista al Giornale l'affare Cristiano Ronaldo che ha infiammato questa sessione di mercato.



"Da milanista mi fa un effetto terribile. Ma in verità, l’arrivo nella Serie A di un campione assoluto come Cristiano Ronaldo è una buona notizia non solo per la Juventus, ma per l’intero calcio italiano" le parole dell'ex presidente rossonero.



Il leader di Forza Italia, che nel colloquio con Alessandro Sallusti non tocca l'argomento Milan, aggiunge: "Mi congratulo quindi con la Juventus, con i suoi dirigenti e con i suoi tifosi".