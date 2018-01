Berlusconi: "Quando il Milan gioca con un modulo sbagliato mi viene mal di stomaco"

Dopo le dichiarazioni di ieri, Silvio Berlusconi torna a parlare di Milan: "Faccio sempre il tifo per i rossoneri, ma quando lo vedo giocare con un modulo assolutamente inconsulto e sbagliato soffro di un reale mal di stomaco" le parole a Radio Capital. La nuova gestione Gattuso, dopo i rilievi tattici mossi a Montella nel corso degli scorsi mesi, non convince ancora l'ex presidente milanista.



Berlusconi è anche tornato sui motivi che lo hanno portato alla cessione del club: "In questo calcio fatto di petroldollari non era più possibile competere. La spesa necessaria per mantenere un club al top non era più sostenibile. La mia è stata una scelta dolorosa, ma necessaria".

