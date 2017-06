Berlusconi, passaggio di consegne a Li Yonghong nella cena ad Arcore

"Ringrazio Berlusconi e Fininvest per la fiducia, e i tifosi per la pazienza, da oggi costruiamo il futuro". Questa la prima dichiarazione, affidata a una nota ufficiale, rilasciata dall'investitore cinese Li Yonghong dopo il closing con cui è diventato proprietario del Milan: in serata Mister Li ha raggiunto Arcore con David Han Li e Marco Fassone per cenare insieme a Silvio Berlusconi. Presenti anche Barbara Berlusconi e Adriano Galliani, amministratori delegati uscenti, oltre ai due manager di Fininvest che hanno seguito le trattative per la cessione del club, ovvero l'ad Danilo Pellegrino e il responsabile business development Alessandro Franzosi. Il nostro Carlo Pellegatti ha svelato il menù dello chef Michele Persechini: insalata caprese, pennette alle tre salse, parmigiana di melanzane e carciofi, formaggi e gelato tricolore.



LE CIFRE DELL'OPERAZIONE

Quale possa essere il futuro del Milan si può evincere in qualche modo dalle cifre rivelate nel comunicato congiunto rilasciato da Fininvest e Rossoneri Sport Investment Lux: i nuovi patron hanno rilevato un club valutato 740 milioni, con una situazione debitoria di 220. Ma dopo la telenovela durata mesi, tra caparre e il closing reso possibile dall'ultima tranche di 370 milioni versati nelle casse di Fininvest, non si fermeranno: "Gli acquirenti hanno confermato l’impegno a compiere importanti interventi di ricapitalizzazione e rafforzamento patrimoniale e finanziario di AC Milan", si legge nel comunicato. Tradotto: interverranno sul mercato e proveranno sin da questa estate a riportare il Milan in alto. La loro speranza, ovviamente, è che possano farlo ripartendo già dall'Europa.

VENERDI' VISITA E CENA A MILANELLO

E' previsto per domani, alla vigilia del derby, il primo contatto fra la nuova proprietà cinese e la squadra rossonera. Nel tardo pomeriggio, verso le 18.30, Vincenzo Montella e i suoi giocatori dovrebbero ricevere nel ritiro di Milanello la visita dei due nuovi dirigenti responsabili d'ora in poi dell'area sportiva, l'ad Marco Fassone, e il ds Massimiliano Mirabelli. Con loro potrebbero esserci anche il nuovo proprietario cinese, Li Yonghong, e il suo braccio destro, David Han Li.