Berlusconi: "O arrivano i soldi o mi tengo il Milan"

"O arrivano i soldi o mi tengo il Milan". Silvio Berlusconi avrebbe rilasciato queste dichiarazioni ai suoi fedelissimi in merito alla cessione del club rossonero. Lo riporta l'agenzia Agi. Il presidente del club di via Aldo Rossi starebbe quindi riflettendo se concedere a Sino Europe Sports un'ulteriore proroga di un mese dopo che il closing previsto per il 3 marzo è saltato.



In caso di proroga la cordata intenzionata ad acquisire il Milan dovrà versare entro il prossimo 10 marzo una caparra di 100 milioni di euro.