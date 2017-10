Berlusconi: "Milan, meglio un top player. Montella fa sempre il solito gioco"

Silvio Berlusconi è tornato a parlare di Milan: "È un pezzo del mio cuore e della mia vita, vorrei andasse bene - le parole raccolte dal Corriere della Sera -. Ma non capisco il mercato fatto: invece di undici giocatori nuovi non era meglio prendere un top player?".



L'ex patron rossonero poi passa all'attuale allenatore: "Io volevo che sulla panchina restasse Brocchi ma ero in ospedale a lottare tra la vita e la morte (si riferisce a giugno 2016, ndr) e mi dissero Montella. Spiegatemi come possono finire in panchina i due giocatori più tecnici della squadra, Suso e Bonaventura. Vedo sempre il solito gioco sulle fasce per il solito cross in area... Mah. Per segnare sfrutterei le loro qualità cercando le linee di passaggio interne".



Berlusconi ricorda i confronti con Montella: "Gli davo consigli e mi rispondeva che la formazione la faceva lui". Infine, su Bonucci: "Il capitano dovrebbe essere Montolivo. È stata data la fascia a un calciatore che per anni è stato una bandiera della Juventus".