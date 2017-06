Berlusconi: "Milan emozionante, Juventus e Higuain in difficoltà"

Silvio Berlusconi, in esclusiva a Premium Sport, ha parlato del momento del Milan: "E' una squadra emozionante, con molti giocatori giovani e italiani. Anche se non è più la squadra super di qualche anno fa, ultimamente sta facendo bene e siamo secondi". Ma, tra i giovani, qual è il preferito del presidente rossonero? "Tutti i ragazzi che arrivano dal vivaio mi emozionano: Calabria, Donnarumma - inutile dirlo - e Locatelli".



La prossima giornata potrebbe favorire il Milan nella rincorsa alla Juventus: "In effetti potrebbe arrivare qualche sorpresa spiacevole per loro e buona per noi... Contro l'Atalanta i bianconeri avranno vita difficile, i bergamaschi sono squadra affamata di gioco e successo e anch'essa piena di giovani: ho visto tanto impegno, vigore e continuità. Allo stesso tempo la Juve non ha ancora trovato il filo del gioco, non riescono a far rendere al meglio Higuain che tocca pochi palloni. Si tratta di trovare il giusto affiatamento".



Prima del 2017, ci sarà anche la Supercoppa Italiana a Doha: "Mi piacerebbe farci un salto, conosco bene il luogo per esserci stato da Presidente del Consiglio. Dipende anche dalla situazione in Italia ma vorrei andarci: una coppa in più in bacheca non ci starebbe male, il posto c'è sempre... Anche se i 28 primi posti e i 16 secondi posti di questi anni restano nella storia e credo sarà una cosa irripetibile".



Infine, sul closing con Sino-Europe Sports: "Se ne parla fin troppo, ci sono soldi e certezze. In Cina la burocrazia è anche più lenta che negli altri Paesi del mondo, aspettiamo i visti del governo cinese ma siamo sicuri che la cosa andrà avanti. Arriveranno importanti capitali per riportare il Milan nell'olimpo internazionale, i tifosi rossoneri se lo meritano. Se resterò presidente? Ci sto riflettendo ma, come avevo già detto, dovrei poter avere controllo su mercato e colloqui tattici con gli allenatori".