Berlusconi: "Milan ai cinesi? Non esiste più un acquirente italiano credibile"

Silvio Berlusconi torna a parlare della cessione del Milan. L'ex presidente rossonero si sofferma sulla vendita del club alla società cinese Rossoneri Sport Investment Lux di Li Yonghong in un'intervista a Panorama: "Chi non vota è rassegnato. La stessa rassegnazione che porta i nostri migliori giovani a cercare un avvenire all’estero, la stessa rassegnazione che porta molti imprenditori a chiudere o che li costringe a vendere agli stranieri, quando devono cedere un’attività, perché non esiste più un acquirente italiano credibile. È successo anche a me, con il Milan".



Non è stato facile staccarsi dalla propria creatura dopo 31 anni: "Il mio Milan mi mancherà enormemente, ma ora che i soldi del petrolio hanno cambiato il calcio, nessuna famiglia per quanto benestante ha più la forza economica per mantenere una squadra ai livelli che il Milan merita. Rimarrò il primo tifoso del Milan, pronto ogni domenica a gioire e a soffrire, come facevo da bambino quando mio padre mi portava allo stadio".