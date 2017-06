Berlusconi: "Il Milan è già stato venduto, dopo il closing non ci sarò"

Silvio Berlusconi sgombra il campo da tutti i dubbi o quasi in merito alla cessione societaria del Milan:"E' già venduto". Il presidente rossonero definisce gli acquirenti "persone serie che hanno dei posti di valore nell'economia cinese" e ribadisce di essere aperto a una proroga: "Se per caso queste autorizzazioni non fossero arrivate e noi avessimo certezza del deposito dei capitali, non abbiamo nulla in contrario a rinviare il closing di un mese un mese e mezzo".



L'ex premier, nell'intervista a Cartabianca su Rai 3, risponde poi sarcasticamente ai detrattori secondo cui il Milan vincerebbe tutto senza lui e senza Riccardo Montolivo. "Bene. Saranno presto accontentati. Dopo il 13 è un fatto che io non ci sarò, e Montolivo sarà' infortunato per molti mesi, quindi il Milan vincerà tutto".