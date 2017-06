Berlusconi: "Il closing il 13, mi hanno offerto la presidenza onoraria"

Dopo la grande emozione e il filo di commozione per la coreografia dedicata dalla Curva Sud ai 30 anni della sua presidenza del Milan ("So che hanno lavorato tre mesi, mi ha davvero toccato il cuore" ha commentato il presidente rossonero), Silvio Berlusconi ha cenato in centro a Milano e, all'uscita, si è intrattenuto coi i giornalisti che lo aspettavano per chiedere delucidazioni sul quel "Non credo" in risposta alla domanda "Sarà il suo ultimo derby?" pronunciato entrando allo stadio poco prima dell'inizio del derby (gli highlights).

"Il closing è fissato per il 13 dicembre - ha detto Berlusconi - Crediamo che non ci siano ostacoli a ottenere le autorizzazioni dallo Stato cinese. Pensiamo che avverrà nella data annunciata. Abbiamo assicurazioni molto precise e valide anche dalle banche che il 13 si chiuderà". "Se non si sarà concluso - ha aggiunto il presidente rossonero - vedremo cosa fare. E' stata una decisione molto dolorosa. Ormai il calcio è come il Monopoli, dove i milioni non contano niente". "I cinesi insistono con molta determinazione affinchè io rimanga presidente del Milan - ha continuato Berlusconi - Ma restare presidente in una società di altri era una cosa che non potevo tenere in considerazione. Mi hanno offerto la presidenza onoraria, senza la nomina di un altro presidente. Penso che potrebbe provarsi una situazione del genere, ma devo avere possibilità di intervento. Ad esempio - spiega il numero uno rossonero - dire sì o no su acquisti e cessioni e sullo schema da tenere in campo. Se questa cosa mi sarà attribuita, proverò ad accettare la presidenza honoris causae. La permanenza di Galliani è un'altra delle condizioni che metterò per accettare" ha detto.

Interrogato sul futuro di Donnarumma, il presidente del Milan ha dichiarato: "E' un frutto del nostro vivaio, di nostri allenatori veramente capaci. Ha messo su molta massa muscolare e siamo contenti che sia arrivato in Nazionale. Dietro di lui, però, c'è anche un altro portiere che i preparatori mi dicono essere altrettanto bravo e questo vuol dire che bisogna credere nel vivaio".

Berlusconi ha poi spiegato qual è il suo modello di Milan: "Se io non fossi riuscito o se non dovessi riuscire a concludere con questi soci cinesi avevo in mente una squadra tutta italiana di giovani del vivaio. Sono sicuro che i nostri tifosi accetterebbero una situazione di questo genere e avrebbero sostenuto questi ragazzi, che sarebbero andati in campo con una fame di gioco e di pallone e di successo che può rendere delle squadre giovani capaci di superare le avversarie più quotate. Guardate l'Atalanta, che ha sette giovani degni di considerazione".

Infine una battuta su Montella: "Gli ho fatto i complimenti per il secondo posto, anche se io e lui abbiamo idee diverse sul modulo che deve adottare il Milan. Noi abbiamo ottenuto grandi successi con due punte e un trequartista e mi piacerebbe vedere la squadra giocare in questo modo".