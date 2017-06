Berlusconi: "Forza Juve contro il Real! Provo ancora dolore per il Milan"

Silvio Berlusconi farà il tifo per la Juventus nella finale di Champions. "Io per antica educazione voluta da mio padre ho sempre tifato Inter quando era impegnata con altre squadre o in match internazionali. E la stessa cosa farò, sapendo di suscitare dispiacere a qualcuno, con la Juventus che incontrerà il Real Madrid. Forza Juventus!" ha dichiarato l'ex presidente rossonero che ha ricevuto il premio Rosa Camuna insieme a Massimo Moratti da parte del presidente della Lombardia, Roberto Maroni per "l'impegno nel sociale dei due gloriosi club".Oltre alla Rosa Camuna, il governatore ha donato a Moratti una maglia del Milan con la scritta Massimo e il numero 1, mentre a Berlusconi una maglia dell'Inter con la scritta Silvio e il numero 1.



Berlusconi ha parlato proprio del suo Milan: "Sono stati anni fantastici. Sabato volevo andare a Milanello per salutare ma non ci sono riuscito perché il dolore di aver lasciato il Milan è ancora molto forte. Grazie ai tifosi rossoneri, senza il loro entusiasmo in questi 30 anni questi successi non sarebbero stati possibili".



Queste invece le parole di Moratti: "Essere presidente di una squadra di calcio come l'Inter è stato un privilegio e anche un'avventura. E tutto ciò è stato ancora più bello perché dall'altro lato c'era una persona coraggiosa, con cui c'era anche una 'solidarietà di spesa'. Quindi sono rimasto sempre sinceramente affezionato a Silvio perché vivevamo le stesse preoccupazioni, le stesse paure ma anche lo stesso coraggio di andare avanti, la tenacia e il senso del dovere. È quello che ti tiene attaccato e collegato alla squadra anche quando le cose ti direbbero 'ma chi me lo fa fare'. Tutto ciò ha instaurato tra di noi un'amicizia, nata ancora prima di Inter e Milan, che poi si è rafforzata. Sia quello dei rossoneri che quello dei nerazzurri sono due gruppi fortissimi. Dobbiamo augurarci la continuità, che si appassionino e che, se poi le cose inizieranno ad andare bene, pure la gente si appassionerà di nuovo".