Berardi, Cerci, El Shaarawy: il 17 vi porti fortuna...

Storie di una rinascita. Anzi, di tre rinascite. Almeno si spera. Domenico Berardi, Alessio Cerci, Stephan El Shaarawy: ci sono tre ragazzi che guardano al 17, inteso come anno, come un numero "portafortuna". Perché quello vecchio, a dire il vero, non si è concluso molto bene. L'inverno regala a tutti e tre una nuova chance, magari da sfruttare anche per una rimonta in chiave azzurra (non per Cerci, ormai fuori dal giro). Perché c'è un altro esterno (Bernardeschi) che nel frattempo è esploso e ha scavalcato tutti.

Quello di Berardi è un mistero noto: l'elongazione del collaterale mediale rimediata il 28 agosto contro il Pescara avrebbe dovuto fermarlo 2-3 settimane, invece non gioca da 4 mesi. Finalmente è tornato ad allenarsi in gruppo poco prima di Capodanno e il giallo che ha tormentato (e messo nei guai) Di Francesco, pare risolto: forse già col Torino sarà tra i convocati e se riparte come aveva cominciato (7 gol in 6 partite tra campionato e preliminari di Europa League) a Sassuolo ci sarà da divertirsi.



Alessio Cerci sta vivendo un déjà-vu: cinque mesi all'Atletico Madrid ad annoiarsi (appena 29 minuti in campo) e poi il ritorno in Italia, magari non nel calcio che conta, ma uno che più si addice alle sue caratteristiche. L'arrivo al Bologna sembra questione di ore, anche se non è ancora ufficiale. A gennaio 2015 Cerci arrivò da Madrid al Milan, giocò sicuramente di più, ma non andò troppo bene. Meglio l'anno scorso, quando lasciò il Diavolo per il Genoa e riuscì a segnare 4 gol in 11 partite prima di infortunarsi e perdersi il finale di stagione.



Stephan El Shaarawy se la passa sicuramente meglio, ha segnato già 3 reti e collezionato 16 presenze, ma farebbe volentieri un passo indietro allo scorso inverno, quando arrivò a Roma dalla non esaltante esperienza di Monaco e fu subito protagonista, probabilmente anche inatteso in termini realizzativi, con 8 reti, una sola panchina e quasi sempre partendo titolare. Nella nuova stagione si è un po' seduto, in tutti i sensi, risvegliandosi prima di Natale contro il Chievo: la partenza di Salah per la Coppa d'Africa lo costringerà a rialzarsi definitivamente. A Spalletti (e magari anche a Ventura) serve il vecchio Faraone.