Benevento, Vigorito: "Un premio per Brignoli? Gli basta la gioia della gente"

''Il Benevento non si è mai arreso e non si arrenderà mai, proveremo a fare un altro record, salvarci con quattordici sconfitte iniziali''. Il giorno dopo il primo punto conquistato grazie all'impresa del portiere Brignoli che ha segnato il gol del 2-2 contro il Milan, il presidente dei giallorossi Oreste Vigorito a Radio anch'io lo sport racconta le forti emozioni vissute ieri al 95': ''Valeva la pena aspettare tante giornate per vivere una emozione così, è stata la favola di un ragazzo costretto a piegare la schiena tante volte e ha avuto finalmente un momento di gloria. Dopo diversi episodi negativi finalmente la ruota ha girato a nostro favore. Siamo stati protagonisti di un pezzetto di storia del calcio italiano''.



Sull'ipotesi di assegnare un premio al suo portiere Vigorito glissa: "Quando uno di noi viene ricompensato con la gioia e il sorriso della gente è la cosa più importante. Brignoli è un ragazzo di grande sensibilità e sono convinto che questo sia il miglior premio che potesse avere. E' un premio che conserverà nella memoria del cuore, è li che si conservano questi sentimenti". E un premio alla squadra? ''Non ricordo premi per fare il proprio dovere e il proprio lavoro''.