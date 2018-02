Benevento, Vigorito: "Tifo Napoli per lo scudetto, spero di fermare la Juventus"

Juventus-Benevento nel girone di andata è stata partita meno scontata del previsto ma, alla fine, la squadra bianconera è riuscita a battere 2-1 quella campana: un epilogo che il presidente Oreste Vigorito spera non si ripeta nella sfida di ritorno. "Prima che entrassi nel mondo del calcio, ero un abbonato del Napoli per cui tifavo Napoli e lo tifo anche in questa lotta scudetto - le parole a Radio CRC -. Il Napoli ci ha tolto sei punti su sei ma dobbiamo ancora giocare la partita di ritorno con la Juve e mi farebbe piacere fare un regalo al Napoli, a Torino ci eravamo quasi riusciti".



Il presidente giallorosso ha descritto così la lotta scudetto: "Il Napoli sta facendo cose straordinarie, come la Juventus che è un solo punto dietro. La Juve non partecipa ai campionati, li vince i campionati. Non dimentichiamo che la Juve è solo un punto dietro, ha battuto il Napoli e giocherà lo scontro diretto in casa propria".