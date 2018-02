Benevento, Vigorito: "Siamo come le pattuglie dei film americani..."

"La quota salvezza è bassa, diciamo a 33 punti e ci sono ancora 48 punti: 12 sono in palio negli scontri diretti. Io penso che 26 punti li possiamo conquistare, anche perché mercoledì prima della chiusura del mercato ho radunato la squadra e ho detto che siamo una pattuglia tipo quelle dei film americani. Dobbiamo espugnare un fortino armati di pistole ad acqua, sono stato chiaro: chi non se la sente si faccia da parte, avrà gli stipendi pagati. Sono rimasti tutti". Oreste Vigorito crede alla salvezza del Benevento, e stando all'aneddoto rivelato al Mattino, anche i giocatori della squadra di De Zerbi ("E' un martello") sono pronti alla battaglia.



Del resto nel mercato di gennaio sono arrivati ben otto giocatori anche se il numero uno dei sanniti dà un peso relativo agli acquisti: "Mi sono divertito un mondo. Ma quello che importa è che sia cambiata la testa del Benevento: fino a ottobre i miei calciatori andavano nello spogliatoio degli avversari a chiedere magliette come fossero tifosi. Poi qualcuno ha capito che non era la gita sociale".



Domani sera i giallorossi affronteranno la capolista: "Il presidente dice: 'Sarà una festa di colori e gemellaggio'. L’avvocato dice: 'Non scommettete sul Benevento'. Però ricordo pure la storia di Davide e Golia. E spero nelle guance paffute di Eolo e nel suo soffio magico che spinga la palla nella porta del Napoli".

SAGNA HA FIRMATO