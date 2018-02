Benevento, Vigorito: "Napoli-Juventus decisa dalla VAR"

Oreste Vigorito sta con Aurelio De Laurentiis che nemmeno una settimana fa aveva infuocato la lotta scudetto parlando di timori arbitrali: "Tra Napoli e Juventus vincerà il campionato chi sarà meno penalizzato dalla VAR. A noi, per esempio, la tecnologia ha tolto molto" ha detto a RMC Sport.



Il presidente del Benevento analizza così il duello: "Il Napoli se non avrà infortuni potrà vincere lo scudetto, anche per la fame che ha di arrivare in fondo. Inoltre ha cambiato meno negli ultimi anni e quindi si conosce meglio. La Juventus ha la fame nel suo DNA e una rosa più ampia".



Parlando della sua squadra, Vigorito si dice soddisfatto del mercatodi gennaio: "Chiunque nella nostra condizione avrebbe fatto la stessa cosa. Bisogna andare a dormire sapendo che di più non potevi fare. Solo chi non prova le cose impossibili non le cambia".