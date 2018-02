Benevento, Sagna: "De Zerbi piccolo Guardiola, possiamo salvarci"

Galeotto fu Brignoli: quel gol al Milan non lo avrà aiutato a fare carriera e presto il portierino ha perso il posto al Benevento, ma quella prodezza ha fatto il giro del mondo e oltre a regalare il primo storico punto in Serie A ai sanniti, a quanto pare, ha aiutato a far conoscere le Streghe. Anche a Bacary Sagna. "Sapevo delle difficoltà che stava affrontando in classifica perché avevo visto il video del gol del portiere Brignoli al Milan - ha detto alla Gazzetta dello Sport il terzino arrivato a gennaio -, ed ero rimasto incuriosito da quella storia e stupito dall’esultanza di quella tifoseria".



"Quando il mio agente mi ha detto che c'era questa possibilità, ho deciso di andare a parlare di persona con il presidente Vigorito. Appena mi ha spiegato il suo progetto, ho avuto chiara la percezione che dovevo solo rimettermi a posto fisicamente e dare una mano al Benevento. Non è facile incontrare gente così oggi nel calcio, lui parla della squadra come se fosse una figlia"".



"De Zerbi è un piccolo Guardiola perché cura tutti i dettagli e vuole sempre che giochiamo la palla e che ci muoviamo insieme. Tiene moltissimo a questo aspetto. Salvezza? Io sono qui per questo, il problema è la classifica ma c'è gente di qualità e di carattere. Sì, possiamo salvarci"".