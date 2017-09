Benevento, Lucioni positivo all'antidoping: "Ho seguito il medico"

Un positivo all'antidoping nel campionato di serie A di calcio: si tratta di Fabio Lucioni, capitano del Benevento. Il calciatore ha fallito il test effettuato da Nado Italia dopo la gara persa dai campani con il Torino 1-0 lo scorso 10 settembre, la sostanza trovata alle analisi è l'anabolizzante Clostebol. Lucioni rischia da uno a quattro anni di squalifica.



La Nado Italia, azienda che ha effettuato il test, ha rilasciato il seguente comunicato: "La Prima Sezione del TNA, in accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Fabio Lucioni (tesserato FIGC) riscontrato positivo alla sostanza Clostebol Metabolita a seguito di un controllo disposto da Nado Italia al termine della competizione Campionato di calcio Serie A : Benevento – Torino".



Lucioni ha voluto chiarire la sua posizione all'Ansa: "Nell'attesa che vengano compiuti tutti gli accertamenti del caso mi limito a dire di aver esclusivamente seguito le prescrizioni del medico sociale del Benevento e di aver esclusivamente assunto, in totale buona fede, farmaci terapeutici da lui indicati".



"La società ha preso atto del comunicato ed è rimasta sbalordita - ha aggiunto il presidente Oreste Vigorito - Lucioni è un ragazzo che sta attento anche se beve un bicchiere d'acqua, siamo rimasti veramente sorpresi. Lucioni ha fatto uno sforzo di memoria e ha ricordato di aver usato una pomata per cicatrizzare una escoriazione che si era fatto in allenamento. Ho chiesto le controanalisi e soprattutto ho chiesto se sia possibile usare una pomata cicatrizzante e ritrovarsi positivi. In un momento difficile come questo è stato un fulmine a ciel sereno".