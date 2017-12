Benevento, la 'vendetta' di Brignoli: "Fu scartato dal Milan"

Il gol segnato al Milan al 95' è anche una piccola grande vendetta per Alberto Brignoli. In un'intervista a Repubblica Marino Magrin, tecnico delle giovani rossonere fino allo scorso anno ed ex giocatore di Atalanta e Juventus, ha svelato infatti un curioso retroscena: "Segnalai Brignoli, che conoscevo da ragazzino e che parava bene nel Montichiari. Prendiamo solo quelli da grande squadra, mi dissero al Milan".



Il portiere del Benevento sul tema si era così espresso a Premium Sport: "Quando ero piccolo qualche osservatore è venuto a vedere qualche partita ma era difficile scovarmi perché ero piccolo e perché in realtà non ho mai avuto una vera e propria scuola calcio. Andavo in bici, ho iniziato a giocare per passione. Donnarumma ha esordito in serie A a 17 anni, io a quell’età ero in Promozione e non potevo essere da Milan". Fatto sta che con la sua rete Brignoli si è regalato un giorno di gloria e ha fatto sprofondare quella che poteva essere la sua squadra.