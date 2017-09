Benevento-Inter, i tifosi minacciano "reazioni spropositate"

"Domenica non saranno ammessi vessilli nerazzurri in Curva Sud. Esultanze, bandiere o qualsiasi altro elemento che possa contraddistinguere l'opposta tifoseria potrà essere oggetto di reazioni spropositate. A Benevento c'è solo il Benevento, per chi non è d'accordo è previsto il settore ospiti". Divampa la polemica a Benevento e sono gli ultrà sanniti ad accenderla su Facebook alla vigilia del match contro l'Inter di domenica prossima. La causa è la vendita "lampo" on line dei biglietti che ha lasciato senza posti tantissimi tifosi giallorossi.



"La questione relativa alla prevendita di Benevento-Inter - si legge sul profilodella Curva Sud - ha palesato la situazione del calcio moderno, magari al passo coi tempi per altre realtà ma non attuabile in un contesto come quello sannita in occasione di determinati appuntamenti. È facilissimo terminare 7500 biglietti in pochi minuti con la prevendita aperta in tutta Italia, sia presso i punti vendita che online. Sarebbe opportuno che, per i prossimi impegni di cartello come, ad esempio, contro Juventus e Milan, venga prevista una sorta di prelazione per chi è in possesso della tessera del tifoso del Benevento. Un occhio di riguardo per noi sanniti è d'obbligo, in modo da non permettere ai tifosotti di altre squadre di occupare indebitamente i nostri settori".