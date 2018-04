Benevento, De Zerbi verso il rinnovo

Dopo la sconfitta contro la Juventus al Ciro Vigorito la salvezza per il Benevento sembra essere diventata ormai un'utopia: il quartultimo posto dista 14 punti e mancano solamente 7 giornate al termine del campionato.



Tuttavia le Streghe hanno disputato un'ottima e grintosa gara contro la capolista restando a lungo in partita e arrendendosi soltanto nel finale. Secondo il Mattino questa e le ultime prove del fanalino di coda avrebbero convinto la società giallorossa ad andare avanti con De Zerbi.



Il tecnico ha il contratto in scadenza il 30 giugno ma il club sannita pare intenzionato a proporgli un rinnovo anche in caso di retrocessione: sarebbe l'ex allenatore del Palermo a guidare eventualmente la squadra in Serie B per provare a tornare subito in A.