Benevento, De Zerbi: "Ho visto le partite della Primavera, così ho fermato Gattuso"

Roberto De Zerbi svela in un'intervista alla Gazzetta dello Sport i 'segreti' dell'impresa contro il Milan. "Ho visto alcune partite della Primavera di Gattuso e ho scelto Cataldi play: è molto pulito nelle giocate, speravo avrebbe sbagliato poco. E' andata bene. Poi ho puntato su Memushaj e Chisbah per mandarli in pressione su Musacchio e Romagnoli. Ho provato ad avere il possesso: alle squadre forti dà fastidio non avere la palla" spiega il tecnico del Benevento.



In questo modo è arrivato il primo punto che ha riacceso l'entusiasmo: "Come possiamo salvarci? Facendo come il Crotone. Nicola è stato l'allenatore migliore dell'ultima Serie A. Lo dico sempre, siamo 'sotto il giornale': così staccati che sarebbe ridicolo festeggiare il primo punto. Però spero sempre di vedere cattiveria, coraggio e gusto di divertirsi. Così avremmo una chance".



L'eroe del match del Vigorito è stato Brignoli: "Può sembrare un incosciente ma vale il contrario: è molto sensibile, a volte si fa troppe domande".



Nessun dubbio invece sugli allenatori che De Zerbi prende a modello: "Guardiola e Bielsa sono due maestri. Pep ha reso tedesco il suoc alcio al Bayern e inglese al City. E' un genio, mentre Bielsa è più scientifico. Cataloga gli smarcamenti e i dribbling: dice che esistono to smarcamenti e li allena tutti. Poi quando parla, ti prende il cuore".



Chiusura sul giocatore che il tecnico 38enne vorrebbe allenare: "Verratti. E' un palleggiatore, ha intuizioni. Se uno nuon vuole Verratti, ha un problema".